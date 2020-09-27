ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم

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في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن متابعة الأعمال اليومية للمراكز والمدن ومتابعة ما تم من أعمال فى القرى.



حضر اليوم الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، الورشة الافتتاحية لإطلاق مشروع الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون، والتي أقيمت بفندق هلنان اوبرج والمقامة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإتحاد الدولي لحماية الطبيعة.



تم خلال الندوة تقديم عرض تقديمي عام عن المشروع وأهدافه، وكذلك تقييم فعالية الإدارة لمحميات وادي الريان ومحمية قارون، بالإضافة إلى عرض خطة عمل المشروع ومناقشة التعديلات المقترحة عليها.



وأكد رئيس مركز ومدينة ابشواي، على متابعة انتظام أعمال ملف التصالح وتقدم المواطنين لدفع جدية التصالح والإستفادة من القانون، كذلك متابعة تسجيل البيانات إلكترونيا لحفظ بيانات المواطنين وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.



كما تم تنفيذ عدد ٤ حالات إزالة فورية لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني حديثة البناء بمدينة ابشواي علي مساحة ٦٢٠ متر، وكذلك حالة بناء حديثة بالوحدة المحلية بالخالدية علي مساحة ٩٠ متر، بالإضافة إلى إزالة عدد ٣ حالات بناء حديث مخالف تابعة للجمعية الزراعية بقرية ابوكساه علي مساحة ٤٣٥ متر.



وأضاف رئيس المركز أنه تم بدء تغيير كشافات الإنارة بالوحدة المحلية بالنصارية من صوديوم الي كشافات ليد موفرة للطاقة، في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين الوحدة المحلية والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم وصول معدات الرصف الي شارع الجمهورية بعد انتهاء أعمال فرد وتمهيد السن وجارى البدء في الأعمال.



وايضا تم متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة ونقل القمامة من نقاط التجميع الي المقلب العمومي.



بالإضافة إلى إستكمال أعمال التشجير وزراعة أشجار الزينة بطريق قريتى النصارية والعجميين تحسينا للشكل الجمالي والحضاري، تمت الأعمال تحت إشراف نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القري.