ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن متابعة الأعمال اليومية للمراكز والمدن ومتابعة ما تم من أعمال فى القرى.

حضر اليوم الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، الورشة الافتتاحية لإطلاق مشروع الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون، والتي أقيمت بفندق هلنان اوبرج والمقامة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

تم خلال الندوة تقديم عرض تقديمي عام عن المشروع وأهدافه، وكذلك تقييم فعالية الإدارة لمحميات وادي الريان ومحمية قارون، بالإضافة إلى عرض خطة عمل المشروع ومناقشة التعديلات المقترحة عليها.

وأكد رئيس مركز ومدينة ابشواي، على متابعة انتظام أعمال ملف التصالح وتقدم المواطنين لدفع جدية التصالح والإستفادة من القانون، كذلك متابعة تسجيل البيانات إلكترونيا لحفظ بيانات المواطنين وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.

كما تم تنفيذ عدد ٤ حالات إزالة فورية لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني حديثة البناء بمدينة ابشواي علي مساحة ٦٢٠ متر، وكذلك حالة بناء حديثة بالوحدة المحلية بالخالدية علي مساحة ٩٠ متر، بالإضافة إلى إزالة عدد ٣ حالات بناء حديث مخالف تابعة للجمعية الزراعية بقرية ابوكساه علي مساحة ٤٣٥ متر.

وأضاف رئيس المركز أنه تم بدء تغيير كشافات الإنارة بالوحدة المحلية بالنصارية من صوديوم الي كشافات ليد موفرة للطاقة، في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين الوحدة المحلية والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم وصول معدات الرصف الي شارع الجمهورية بعد انتهاء أعمال فرد وتمهيد السن وجارى البدء في الأعمال.

وايضا تم متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة ونقل القمامة من نقاط التجميع الي المقلب العمومي.

بالإضافة إلى إستكمال أعمال التشجير وزراعة أشجار الزينة بطريق قريتى النصارية والعجميين تحسينا للشكل الجمالي والحضاري، تمت الأعمال تحت إشراف نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القري.
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم
ورشة عمل الإدارة الفعالة لمحميات قارون ووادي الريان وتنمية بحيرة قارون بالفيوم

أخبار تهمك

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعة الا ربع

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى