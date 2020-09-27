وزير الشباب: توفير 2 مليار جنيه خلال عامين ونعمل على التمويل الذاتي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه جرى توفير 2 مليار جنيه من ميزانية الوزارة خلال عامين، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وبالتالي تم خلق فرص عمل عبر تدشين عدد من المشروعات.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن التعاون الوزاري مع القطاع الخاص يجري بشكل محوكم وبعقد موحد يتمتع بشفافية كاملة ويتبع قواعد الحوكمة.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد من المشروعات بلغت 260 مشروع تجاري يتم مراجعتها قانونيًا، من أحل إدارة قطاع الرياضة من مفهوم اقتصادي واستثماري، عبر مشروعات اتحادات الرياضة والأندية، تدر تمويلًا ذاتيًا لوزارة الشباب والرياضة.

وعن المشروعات التي تم تدشينها مؤخرًا، أوضح الوزير أنه تم إطلاق مشروع قومي "للموهبة والناشئين"، بجانب مشروع "البطل الأولومبي"، والذين يطبقا معايير علمية وبدينة لانتقاء أفضل المتدربين، كما تم تخصيص ميزانية لافتتاح وصيانة 215 مركزًا للناشئين على مستوى الجمهورية.

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية لنادي الرحلات بحي الكوثر سوهاج، يرافقه قيادات الوزارة ومجلس إدارة النادي، افتتح خلالها الملعب الخماسي للنادي وتفقد طرح الأكوا بارك ومنطقة حمامات السباحة

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بإعداد دراسة كاملة تمهيدًا لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمحافظة سوهاج علي غرار الأسمرات ومختلف المدن الشبابية والرياضية المقامة بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص محافظ سوهاج علي دعم المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وتقديم الجوانب اللوجيستية والمادية اللازمة، مؤكدًا الحرص علي زيارة الإستثمار في المنشآت بنظام حق الانتفاع الذي يحقق استفادة للجميع.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمحافظة سوهاج والتي بدأت صباح اليوم بماراثون للدراجات ولقاء المحافظ وتختتم مساء بلقاء مع شباب.

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