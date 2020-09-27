زيزو يعود للتسجيل ويتخلص من لعنة الاحمر

تمكن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التعادل للبيت الابيض في شباك فريق نادي الجونة وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقان على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.





وسجل زيزو هدف فريقه الافتتاحي في شباك إسلام طارق عند حلول الدقيقة الـ40 بعد أن خدع حارس الجونة بالتسديد في الزواية القريبة في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه سيقوم بإرسال كرة عرضية.





وأنهى زيزو بذلك صيام دام لمدة خمسة مباريات حيث أنه صام عن التهديف منذ آخر مرة زار فيها شباك النادي الأهلي يوم 22 أغسطس لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ورفع زيزو رصيده من الأهداف في الدوري إلى الرقم 7 خلف مصطفى محمد هداف الفريق برصيد تسعة اهداف.



