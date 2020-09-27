وزير الشباب: التنمية الرياضية المستدامة في مصر أمن قومي



وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارًا أن "الرياضة أمن قومي"، ويسوّق بنفسه تلك الفكرة عبر مشاركته في مارثون رياضي وحضوره مؤتمرات الشباب.



ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة استهلمت أكثر من مبادرة من الرئيس عن الحفاظ على الصحة البدينة للشباب، حيث تشاركت الوزارة في برامج التوعية من آثار السمنة وأمراض السكر وضغط الدم والتي تنشأ عن عدم الاستمرارية في التمارين الرياضية.



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قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية لنادي الرحلات بحي الكوثر سوهاج، يرافقه قيادات الوزارة ومجلس إدارة النادي، افتتح خلالها الملعب الخماسي للنادي وتفقد طرح الأكوا بارك ومنطقة حمامات السباحة



ووجه الدكتور أشرف صبحي، بإعداد دراسة كاملة تمهيدًا لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمحافظة سوهاج علي غرار الأسمرات ومختلف المدن الشبابية والرياضية المقامة بمختلف المحافظات.



وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص محافظ سوهاج علي دعم المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وتقديم الجوانب اللوجيستية والمادية اللازمة، مؤكدًا الحرص علي زيارة الإستثمار في المنشآت بنظام حق الانتفاع الذي يحقق استفادة للجميع.



جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمحافظة سوهاج والتي بدأت صباح اليوم بماراثون للدراجات ولقاء المحافظ وتختتم مساء بلقاء مع شباب.



شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن التنمية الرياضية المستدامة مسألة "أمن قومي" لمصر؛ لذا يتم العمل وفق استراتيجية مستدامة للتنمية الرياضية في كل المحافظات، تتضمن برامج توعوية لكافة الأعمار وتدريب خاص للمدربين.