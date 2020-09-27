وزير الشباب: التنمية الرياضية المستدامة في مصر أمن قومي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن التنمية الرياضية المستدامة مسألة "أمن قومي" لمصر؛ لذا يتم العمل وفق استراتيجية مستدامة للتنمية الرياضية في كل المحافظات، تتضمن برامج توعوية لكافة الأعمار وتدريب خاص للمدربين.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارًا أن "الرياضة أمن قومي"، ويسوّق بنفسه تلك الفكرة عبر مشاركته في مارثون رياضي وحضوره مؤتمرات الشباب.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة استهلمت أكثر من مبادرة من الرئيس عن الحفاظ على الصحة البدينة للشباب، حيث تشاركت الوزارة في برامج التوعية من آثار السمنة وأمراض السكر وضغط الدم والتي تنشأ عن عدم الاستمرارية في التمارين الرياضية.

إقرأ أيضا..

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية لنادي الرحلات بحي الكوثر سوهاج، يرافقه قيادات الوزارة ومجلس إدارة النادي، افتتح خلالها الملعب الخماسي للنادي وتفقد طرح الأكوا بارك ومنطقة حمامات السباحة

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بإعداد دراسة كاملة تمهيدًا لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمحافظة سوهاج علي غرار الأسمرات ومختلف المدن الشبابية والرياضية المقامة بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص محافظ سوهاج علي دعم المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وتقديم الجوانب اللوجيستية والمادية اللازمة، مؤكدًا الحرص علي زيارة الإستثمار في المنشآت بنظام حق الانتفاع الذي يحقق استفادة للجميع.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمحافظة سوهاج والتي بدأت صباح اليوم بماراثون للدراجات ولقاء المحافظ وتختتم مساء بلقاء مع شباب.

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 10 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعة الا ربع

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى