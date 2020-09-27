وزير الرياضة: برلمان الطلائع يضم 25 عضوًا ونستهدف محاكاة مجلس الوزراء

Advertisements

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن انتخابات برلمان الطلائع تقدم لها 33 ألف من الناشئن، والتصفية شملت 300 مرشح، أفرز عن 25 عضو حاليًا يعمل في مجلس نواب الطلائع، كما يضم رئيس المجلس ووكيلين.



وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أنه حضر جلسة من جلسات برلمان الطلائع وانبهر من مستوى الأداء في التنظيم والحوار والموضوعات المثارة للنقاش.



وأشار إلى أن برلمان الطلائع يمارس دوره النيابي بشكل كامل في المحليات، ويستهدف تفريغ سياسيين جدد لديهم ثقافة تشريعية، منذ إنشائه مطلع تسعينيات القرن الماضي.



وأوضح وزير الشباب، أنه يعمل على محاكاة الحكومة المصرية بكافة حقائبها الوزارية، ليتم إنشاء طلائع مجلس الوزراء العام الحالي.



إقرأ أيضا..

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية لنادي الرحلات بحي الكوثر سوهاج، يرافقه قيادات الوزارة ومجلس إدارة النادي، افتتح خلالها الملعب الخماسي للنادي وتفقد طرح الأكوا بارك ومنطقة حمامات السباحة



ووجه الدكتور أشرف صبحي، بإعداد دراسة كاملة تمهيدًا لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمحافظة سوهاج علي غرار الأسمرات ومختلف المدن الشبابية والرياضية المقامة بمختلف المحافظات.



وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص محافظ سوهاج علي دعم المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وتقديم الجوانب اللوجيستية والمادية اللازمة، مؤكدًا الحرص علي زيارة الإستثمار في المنشآت بنظام حق الانتفاع الذي يحقق استفادة للجميع.



جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمحافظة سوهاج والتي بدأت صباح اليوم بماراثون للدراجات ولقاء المحافظ وتختتم مساء بلقاء مع شباب.

