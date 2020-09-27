الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم
اقترب مسؤولو
النادي الأهلي من الإعلان الرسمي عن صفقة
إنتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة،
في الميركاتو الصيفي.
إنتقال محمد إبراهيم
إلى الأهلي
ويحاول مسؤولو
النادي الأهلي تدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق في ظل تراجع مستوى محمد مجدي أفشة
ووجود نية لرحيل صالح جمعة عن الفريق نهاية الموسم.
من جانبه كشفت
مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن صفقة محمد إبراهيم اقتربت من الانتهاء بشكل
رسمي، بعد وصول مسؤولي الفريقين إلى اتفاق يقضي بدفع مبلغ 12 مليون جنية لنادي نادي
مصر المقاصة، بالإضافة إلى إعارة ضمن الصفقة.
وأوضحت المصادر
أن الإتفاق مع محمد إبراهيم يقضي بحصول اللاعب على مبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد بزيادة مالية قدرها 500 ألف جنيه
في كل موسم، أي أنه يتقاضى خلال المواسم الثلاثة 25.5 مليون جنيه.
وعن إمكانية انتقال
محمد إبراهيم لصفوف نادي بيراميدز، كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، أن هناك تفاوض
مع وكيل اللاعب لكن لم يحدث تواصل رسمي مع إدارة مصر المقاصة، عكس النادي الأهلي
الذي تواصل بعرض رسمي.