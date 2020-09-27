النني يشارك فى مران أرسنال الأخير قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد النني اليوم الأحد فى تدريبات فريقه أرسنال قبل مواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الانفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

يذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين حقق نادي آرسنال الفوز على ليفربول بركلات الترجيح ليتوج ببطولة الدرع الخيرية فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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