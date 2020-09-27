سالتو لـ "الفجر الرياضي": طلعت يوسف لا يملك سوى الطرق الدفاعية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:53 م
سالتو
سالتو
أنس عبد الغني
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فتح الدولي الليبي أنيس سالتو مهاجم الاتحاد السكندري النار على طلعت يوسف المدير الفني للفريق وذلك بعدما فسخ اللاعب عقده مع زعيم الثغر بالتراضي بعد أخذ رأى الجهاز الفني للفريق الأول.


وقال سالتو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"طلعت يوسف يعتمد على طرق دفاعية عقيمة، غير مناسبة لامكانيات اللاعبين، ولا يستغل القدرات الهجومية بشكل أمثل، مؤكدا لم أجد سببًا حقيقي لاستبعادي الدائم من المباريات، فهو لا يجيد التعامل مع النجوم".


وأضاف اللاعب الليبي : "الاتحاد السكندري يملك جماهير عظيمة، ولاعبين على مستوى فني عالي، وإدارة احترافية بقيادة محمد مصيلحي، ولكن المدير الفني ليس على مستوى الطموحات، فهو يتعامل وكأنه مع فريق صغير يرتضي بالمراكز المتوسطة".


وواصل : "حاولت التحدث معه عن سبب استبعادي لم أجد مبرر لذلك، أتمنى له التوفيق وتغير استراتيجيته في المستقبل، فهو من أصر على وجودي، ولكن يبدو أنه غير قادر على التعامل الجيد مع جميع اللاعبين".


ووجه أنيس سالتو الشكر لإدارة زعيم الثغير مؤكدًا أنه حصل على كامل مستحقاته بشكل احترافي، مضيفًا :"كنت أتمنى أن امثل إضافة للفريق، خاصة جماهير الاتحاد ولكن لم أجد إدارة فنية على مستوى يليق بالأخضر".


جدير بالذكر أن سالتو مهاجم دولي لمنتخب ليبيا، ويملك 4 أهداف في 11 مباراة بقميص منتخب بلاده، وانضم لنادي الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري قادما من فريق النجم الساحلي.

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