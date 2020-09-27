كورونا.. تركيا تسجل 1467 إصابة جديدة بالفيروس

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و68 حالة وفاة.

 

وجاء في بيان وزارة الصحة التركية اليوم الأحد: "تم تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، و68 حالة وفاة" وتم شفاء 1116 شخصا من كورونا، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 300 ألف حالة، والوفيات أكثر من 7 ألف حالة وفاة.

 

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية، الأمر الذي يثير الجدل في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف انتشار المرض.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 33,217 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 24,544 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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