الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي الجونة يتقدم على الزمالك برأسية بواليا "فيديو" الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:42 م الفجر الرياضي Advertisements Advertisements نجح بواليا مهاجم فريق الجونة في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك، بالمباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ30 للدوري المصري. أخبار تهمك طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ حوالي 12 ساعة الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك منذ ساعة و نصف تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي منذ حوالي 4 ساعات صراع ثلاثى لخطف بطاقة الصعود للممتاز منذ نصف ساعة طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة منذ أقل من ساعتين حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر منذ ساعتين و 33 دقيقة الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة منذ ساعتين تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية منذ حوالي 9 ساعات مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم منذ حوالي 5 ساعات تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية منذ ساعة و نصف بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست منذ ساعة و نصف الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو منذ حوالي 6 ساعات كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني منذ أقل من ساعة الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ يوم رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال منذ ساعتين السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية منذ حوالي 9 ساعات