سيميوني يشيد بمستوى سواريز

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشاد الدولي الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالمستوى الذي ظهر عليه النجم الاوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق القادم من برشلونة.

وشهدت المباراة تسجيل سواريز لهدفين في الظهور الأول له مع فريق العاصمة الإسبانية بالإضافة إلى أنه قام بصناعة هدف آخر حيث سجل الخامس والسادس في الدقائق الخامسة والثمانين والثالثة من الوقت بدل الضائع وصنع ليورينتي في الدقيقة الثانية والسبعين.

وعقب المباراة أكد سيموني أن سواريز دائماً ما يقوم بفعل مانعرف أنه يستطيع القيام به ولحسن الحظ أنه إنضم لنا خاصةً أن هذه الصفقة سوف تجلب لنا الكثير من الأهداف مستقبلاً.

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سيميوني الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

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