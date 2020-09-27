رضا عبدالعال: مستوى فايلرتغير كثيراً بعد الكورونا
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:38 م
الفجر الرياضي
Advertisements
صرح المدير الفني لفريق طنطا، رضا عبدالعال أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغير كثيرا منذ عودة منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أنه كان معجب به قبل فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
وخلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال عبدالعال : "فايلر عاد إلى مصر بعد فترة الكورونا وهو الآن مجرد "مؤدي" وليس مدرب، ويحاول "يزهق" الإدارة والجماهير بشكل غريب".
وأضاف:" المدرب الأجنبي في الأهلي حاليا صعب جدًا، ولكن يجب مساندة أي مدرب أجنبي قادم من جانب الإعلام والجماهير، ونفس الأمر بالنسبة للبرتغالي باتشيكو الذي تم تعيينه مديرا فنيا للزمالك".
وتابع: "أحمد كشري أحسن مدرب في الدور الثاني، قدم نتائج جيدة مع أسوان، رغم محدودية الإمكانيات، ولو قاد الأهلي سينجح، في ظل فارق الإمكانيات الكبيرة".
وأكمل: "المدرب الأجنبي مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل صعوبة تأقلمه مع اقتراب دوري أبطال إفريقيا، هناك الكثير من أبناء الأهلي يصلحون لقيادة الفريق في بطولة إفريقيا.