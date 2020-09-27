خبيرة إتيكيت توجه نصائح للتعامل مع الأطفال في بداية الدراسة (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:34 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت وعلم الأعصاب بجامعة هارفرد البريطانية، إنه مع اقتراب دخول الأطفال المدارس في ظل جائحة كورنا يجب أن تتحدث كل أم مع أطفالها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتى تحافظ منها على صحة أطفالها ولكن بشكل بسيط أو من خلال تعامل الأم مع أصحابها واستقبالها لهم فى المنزل أمام أطفالها.

وأضافت "البهي"، خلال لقائها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه يجب أن تتحدث الأم مع أطفالها بأن يحافظوا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بشكل مبسط للغاية وأن توصل السلوك السليم لطفلها للمحافظة على صحته والوقاية من الإصابة بالفيروس.

وتابعت: "توصيل السلوك السليم للأطفال عادة يأتي من تعامل الأب والأم سواء في ارتداء الكمامة بشكل مستمر في الأماكن المزدحمة أو فى العمل"، مشيرة إلى أنها تتحدث مع أطفالها بعدم لمس الأشياء أو الأسطح إلا ويعقم اليدين جيدًا كسلوك متبع عند الخروج من المنزل.

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