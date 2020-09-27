الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة ميلان ضد كروتوني " 2 – 0 " الدوري الإيطالي فيديو الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:30 م Advertisements Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية أخبار تهمك تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية منذ ساعة و 15 دقيقة الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك منذ ساعة و 15 دقيقة طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة منذ ساعة و 22 دقيقة الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة منذ أقل من ساعتين طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ حوالي 11 ساعة صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل منذ حوالي 10 ساعات مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست منذ ساعة و 17 دقيقة السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية منذ حوالي 8 ساعات تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي منذ حوالي 3 ساعات تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية منذ حوالي 9 ساعات حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر منذ ساعتين و 17 دقيقة الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة منذ حوالي 9 ساعات رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال منذ أقل من ساعتين الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ يوم موضوعات متعلقة أهداف مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي (فيديو)