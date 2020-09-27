غدا.. هشام عباس ضيف "قول يا كبير" مع صبري زكي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل النجم هشام عباس ضيف برنامج ""قول يا كبير"، عبر راديو "إنرجي" غدا مع المذيع صبري زكي في تمام الساعة الـ10:00 مساء.

ومن المقرر أن يتحدث هشام عباس، في هذه الحلقة عن أعماله وتفاصيل عن حياته.

يذكر أن آخر ظهور للمطرب هشام عباس، مع الفنان خالد سليم وعمرو يوسف حيث تواجدو معا أثناء قضائهم الإجازة الصيفية، في الساحل الشمالي وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت إعجاب عدد كبير من الجماهير.

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