صراع ثلاثى لخطف بطاقة الصعود للممتاز

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ثلاث جولات حاسمة فى مشوار خطف بطاقة للصعود للدورى الممتاز ، عن مجموعة الصعيد، والتى تشهد صراع ثلاثى بين أندية بني سويف والبنك الأهلي والالمونيوم عقب انتهاء منافسات 19 جولة من الموسم الحالي .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي نجح فى الانفراد بقمة المجموعة الأولى عقب فوزه على مضيفه الفيوم الرياضى بهدف نظيف أحرزه مصطفى صلاح ' الصفتى ' مدافع وظهير الفريق السويفى ليحتل المركز الاول برصيد 41 نقطة .



البنك الاهلى بقيادة مديره الفنى عيد مرازيق تعثر بملعبه بفخ التعادل الإيجابي ١/١ أمام سوهاج الرياضى ، ليفقد الفريق القاهري نقطتين ثمينيتن بملعبه بمشوار المنافسة على الصعود رغم تحقيقه لفوز مهم بالجولة السابقة أمام شبان قنا بعقر داره.



الالمونيوم بقيادة مديره الفنى ياسر الكنانى نجح فى العودة للمنافسة بعد فوزه خارج الديار أمام الإعلاميين بثلاثية مقابل هدف واستعاد أبناء نجع حمادي حظوظهم فى المنافسة خاصة بعد التعادل المفاجئ بالجولة السابقة أمام طهطا بملعبه .



ويتصدر بنى سويف ترتيب المجموعة الأولى برصيد 41 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، وبالمركز الثالث الألومينيوم برصيد 36 نقطة.



المواجهات القادمة لفرق القمة بالمجموعة الأولى



بني سويف سيواجه شقيقه تليفونات بنى سويف بالجولة التاسعة عشر بملعب استاد بنى سويف الرياضى ثم يخلط ضيفا على البنك الاهلى بملعبه بالقاهرة ثم يختتم مبارياته بمواجهة طهطا بملعب استاد بنى سويف الرياضى .



البنك الاهلى يحل ضيفا على المنيا ثم يستضيف بنى سويف الرياضى بلقاء قمة المجموعة ثم يحل ضيفا على بترول اسيوط بنهاية البطولة .



الألومينيوم يستضيف شقيقه شبان قنا ثم يحل ضيفا على ديروط ثم ضيفا على نظيره سوهاج بنهاية مباريات البطولة .



جدول ترتيب المجموعة الأولى



1 - بنى سويف 41 نقطة .



2 - البنك الاهلى 39 نقطة .



3 - الالمونيوم 36 نقطة .



4 - شبان قنا 32 نقطة .



5 - بترول اسيوط 28 نقطة .



6 - سوهاج 26 نقطة .



7 - المنيا 25 نقطة .



8 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة .



9 - الإعلاميين 19 نقطة .



10- الفيوم 18 نقطة .



11 - طهطا 12 نقطة .



12 - ديروط 12 نقطة .