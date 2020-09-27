وزير النقل يزور جمرك الميناء الجاف بالرياض

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:26 م
المهندس صالح بن ناصر الجاسر
المهندس صالح بن ناصر الجاسر
الفجر السعودي
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زار وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الأحد، جمرك الميناء الجاف بالرياض برفقة محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

 

وشملت الزيارة جولة في مبنى النافذة الواحدة الذي يضم جميع جهات الفسح من القطاعين العام والخاص وطلع على الخدمات الجمركية التي تُقدم من خلال مبنى النافذة الواحدة بالتعاون مع جميع القطاعات.

 

كما قام "الجاسر" بزيارة للمركز الموحد للعمليات الجمركية الذي أطلقته الجمارك السعودية مؤخرًا، والذي يُعد من أحدث المبادرات التي تُقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية وتقديم الدعم الكامل لحركة العمل الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

 

وشملت زيارة وزير النقل أيضا الاطلاع على أنظمة فحص الحاويات بالأشعة في جمرك الميناء الجاف والتعرف على دورها في سرعة الفسح الجمركي، و شاهد خلال الجولة عرضًا للوسائل الحية وآلية استخدامها في الكشف والمعاينة على الحاويات.

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وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الجمارك

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