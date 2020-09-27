بدء التقديم للحصول على درجة "الماجستير" من معهد النباتات الطبية ببني سويف

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن بدء التقديم بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية للماجستير البحثي والماجستير المهني للعام الجامعي 2021-2020، وذلك خلال الفترة من 22 سبتمبر الجاري وحتى 29 أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في صادرات الزيوت العطرية وأن محافظة بني سويف بها نحو10.2% من إجمالي المساحة المزروعة بالنباتات الطبية علي مستوى الجمهورية، لافتا أن النباتات الطبية والعطرية تعتبر أحد الموارد الأساسية للدخل القومي، الأمر الذى يتطلب إجراء المزيد من البحوث والدارسات في هذا المجال لأهميته، لذلك قامت الجامعة بالمبادرة بإنشاء معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية كأحد المؤسسات البحثية والتعليمية كاستجابة لهذه المتطلبات وفي إطار الخطة البحثية الطموحة للجامعة ولخطة الدولة المصرية التنموية 2030.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد الي أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يعتبر المعهد الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وقد تم إنشائه ليصبح معهد أكاديمي بحثي متميز ورائد في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي، موضحا أن المعهد هي مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم حلول مبتكرة في مجال أبحاث النباتات، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور وائل حزين وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث بأن المعهد يتطلع إلى بناء شراكات مع قطاع الصناعة والمصدرين والعاملين في مجال النباتات الطبية والعطرية، وأن الكفاءات العلمية الموجودة بالمعهد قادرة على تقديم الاستشارات العلمية والتدريب للطلاب والمهتمين بالعمل في هذا المجال.

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