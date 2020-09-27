العراق يسجل 3481 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:18 م
كورونا العراق
كورونا العراق
الفجر السعودي
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سجل العراق اليوم الأحد، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية 3481، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990.

 

وسجلت الصحة العراقية أيضا 3755 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة.

 

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 59787، منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد العراق وكورونا العراق

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