طبيب ذكورة: حجم العضو الذكري الطبيعي لا يقل عن 7.5 سم (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، ومدرس بكلية الطب بجامعة طنطا، إن صغر حجم العضو الذكري يختلف باختلاف السن، فحجم القضيب لدى الطفل يختلف عن الشخص البالغ، مشيرًا إلى أن الرقم المعتاد في الابحاث العلمية لحجم العضو عند الانتصاب لا يقل عن 7.5سم.

وتابع "حافظ"، خلال حواره ببرنامج "عيادة "ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمر عباسي، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن صغر حجم العضو الذكري قد يرجع إلى تعرض الطفل إلى هرمونات الأنوثة وهو داخل بطن والدته.

وأضاف أن الخصية المعلقة قد تؤدي أيضًا إلى تقليل حجم العضو الذكري، خلاف أن العضو الذكري قد يحدث له تليف بسبب حدوث بعض الالتهابات.

وقال الدكتور عمر الأهواني، أستاذ مساعد الذكورة بطب القصر العيني، خلال تصريحات إعلامية سابقة، ان مشاكل العلاقة الزوجية التي تشمل ضعف الانتصاب أو مشاكل سرعة القذف بدأت تزيد بصورة كبيرة، وأصبحت أشهر أسباب الانفصال في الوقت الراهن.

وتابع "الأهواني"، أن تحليل السائل المنوي على مدار الـ60 عامًا يقل بشكل مستمر كل 10 سنوات، لافتًا إلى أن هناك تضائل في خضوبة الرجل بصورة متسارعة جدًا، وهذا يرجع إلى التلوث في البيئة سواء في الطقس أو الغذاء.

ولفت إلى أن الخصية من الخلايا الحساسة جدًا في جسم الرجل، وتتأثر جدًا بأي شيء، موضحًا أن تأخر سن الزواج يؤدي إلى مشاكل في الإنجاب، خلاف العلاقات الجنسية غير الشرعية تؤدي إلى التهابات تقلل الخصوبة.




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