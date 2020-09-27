«صيدليات العزبي»: بدء طرح مصل «الإنفلونزا الموسمية» استعدادًا لفصل الشتاء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
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د. الساداتي: 400% زيادة في إستيراد المصل لتوفيرة لأكبر عدد من المواطنين.  
- المصل مهم لجميع الفئات لمواجهة الإنفلونزا .. وليس له أى آثار جانبية. 
- افتتاح 3 فروع جديدة الشهر الجاري باستثمارات تخطت 10 مليون جنيه 

أعلنت صيدليات العزبي، بدء طرح لقاح «الإنفلونزا الموسمية» الذي يلجأ إليه البعض سنويا لتحسين قدرة الجهاز المناعى على مواجهة بعض الأمراض المعدية خاصة مع بداية فصل الشتاء من كل عام، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٤٥ سنة على افتتاح صيدليات العزبي بدءا من الجمعة ٢٥ سبتمبر حتى الخميس ١٥ أكتوبر، حيث سيتم تقديم خدمات وهدايا وعروض مميزة لعملاءها وجذب عملاء آخرين. 

وقال الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن معدل استيراد لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام 3.5 مليون جرعة تم طرحها  في السوق المحلي تدريجيا لمن يريد أخذها، وأن معدل الاستيراد خلال الأعوام الماضية لم يتجازو 850 إلى 900 ألف جرعة على أقصى تقدير بزيادة بمعدلات الاستيراد تتجاوز 400 =% خلال العام الجاري بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وأكد الساداتي، أنّ المصل متوافر بجميع الفروع حاليا، وأنّ المصل مهم جدًا لجميع الفئات هذا العام فى ظل تشابه الأعراض بشكل كبير بين الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، ما يجعل المصل يكتسب أهمية كبيرة للوقاية من الإنفلونزا، حيث إن المصل ليس له أي آثار جانبية.

وأضاف د.الساداتى، أن آخر جهود صيدليات العزبي لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع عودة الأعداد للتزايد مجددا ، أننا وفرنا جميع أنواع الكمامات بألوان مختلفة ومتعددة الاستخدام للكبار والأطفال، مع تكثيف الكميات بمناسبة دخول المدارس. 

وتابع: وفرنا أدوية زيادة المناعة والفيتامينات استعدادا لحلول فصل الشتاء، مع توفير أدوية علاج كورونا كاملة، وتوفير كل المستلزمات الطبية المطلوبة للوقاية، فضلا عن أننا منعنا صرف بعض الأدوية مثل الديكساميثازون دون روشتة من الطبيب.

وأوضح د.الساداتي، أن صيدليات العزبي، افتتحت 3 فروع جديدة، خلال شهر سبتمبر الجاري،  على مستوى الجمهورية باستثمارات تتجاوز 10 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الفروع الحالية نحو 173 فرع ومستهدف أن يبلغ إجمالي عدد الفروع ١٩٥ فرعا بنهاية العام الجاري . 
 
وقال د.الساداتي، إن الفروع الجديدة التي تم افتتاحها خلال الشهرين الماضيين مواقعها كالتالي :" المنصورة شارع جيهان، وطنية مول العرب، وطنية الشيخ زايد، وطنية مدينة الخمائل، كوبري المريوطية شارع فيصل، قنا ، بنها ، سبورتنج إسكندرية، سرايا مول الشيخ زايد " .

وطالب الساداتى بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجارى لإيجاد حل لأزمة نواقص الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية.

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