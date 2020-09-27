كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:11 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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أعلن الهولندي فرانك كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فياريال بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".


تشكيل برشلونة جاء كالتالي :- 

حراسة المرمى : نيتو 
خط الدفاع : سيرجو روبيرتو -  بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا 
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينهو
خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنسو فاتي - جريزمان 

البدلاء :- 
ألينيا - بيانيتش - ديمبلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور - إيناكي بينيا - بويج - أراوخو - مينغو وأرناو تيناس

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