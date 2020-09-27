كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الهولندي فرانك كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فياريال بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".









تشكيل برشلونة جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : نيتو

خط الدفاع : سيرجو روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينهو

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنسو فاتي - جريزمان





البدلاء :-

ألينيا - بيانيتش - ديمبلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور - إيناكي بينيا - بويج - أراوخو - مينغو وأرناو تيناس



