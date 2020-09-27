حسام البدري يحضر مباراة الزمالك والجونة بالدوري

تواجد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، في استاد القاهرة، لحضور مباراة الزمالك والجونة بالجولة 30 من بطولة الدوري.

وحضر مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي المدرب العام وانيس الشعلالي مدرب الاحمال.

ويحرص الجهاز الفني عل حضور مباريات الدوري للوقوف علي المستوى الفني والبدني للاعبين، استعدادا للتحضيرات القادمة، وفي مقدمتها مواجهة توجو بالجولتين الثالثة والرابعة في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية بالكاميرون.