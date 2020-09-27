تدريب الموظفين على "لغة الإشارة" للتعامل مع الصُمً وضعاف السمع ببني سويف

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شهد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بدء فعاليات الدورة التدريبية على كيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع، والتي تنظمها إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مؤسسة أبو الدهب، وفي حضور سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة والأستاذة مها حميدة وكيل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والمدربة نجلاء طلعت عضو مجلس أمناء مؤسسة أبو الدهب، والأستاذ رامي يسري خبير في لغة الإشارة، ورحاب محمد عطية مدربة في مجال لغة الإشارة.



وتستهدف الدورة "التي تقام تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" تأهيل وتدريب عدد من العاملين والموظفين في بعض المصالح الحكومية والمرافق العامة والخدمية على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع،لتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.



وفي كلمته في افتتاح الدورة "نقل السكرتير العام المساعد تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" للمشاركين في الدورة والقائمين على تنفيذها، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء بني سويف من ذوي الهمم، لافتا إلى الخطة التي تتبناها المحافظة لتقديم الرعاية المطلوبة والاهتمام بذوي الإعاقة والتي تمثلت في العديد من الخطوات والإجراءات العملية من مبادرات وأنشطة لتمكينهم والعمل على دمجهم مجتمعيا وتعليمياُ واقتصاديا.



من جانبه أوضح "سعد" أن الدورة بدأت اليوم وتُعقد على مدار 8 أيام، ويشارك فيها بعض العاملين بإدارة خدمة المواطنين والمسؤولين عن المستشفى التخصصي وموظفى المراكز التكنولوجية، مشيرا إلى الدعم الكبير من محافظ بنى سويف لذوى الإعاقة، والذى تمثل فى العديد من الخطوات والإجراءات العملية فى مجال خدمة وتمكين ذوى الهمم من خلال تبنى العديد من المبادرات والأنشطة الداعمة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، والاستجابة الفورية لمشاكل ومطالب هذه الفئة الهامة التي تشهد في الفترة الحالية اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والدولة.

