مونبلييه يتعادل مع ديجون2-2 في الدوري الفرنسي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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حرم مونبلييه مضيفه ديجون من تحقيق الفوز الأول له في الدوري الفرنسي هذا الموسم وانتزع تعادلا غاليا 2 / 2 معه اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز موناكو على ستراسبورج 3 / 2 وآنجيه على ستاد بريست بنفس النتيجة وتعادل نيم أولمبيك مع لنس 1 / 1 وبوردو مع نيس سلبيا.

وكان ديجون في طريقه لحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي بعد أربع هزائم متتالية لكنه فرط في تقدمه واستقبلت شباكه هدف التعادل 2 / 2 مع مونبلييه في الوقت القاتل ليحصد أول نقطة له في المسابقة.

وتقدم ديجون مرتين بهدفين سجلهما إيريك إيبمبي وبرونو مانجا في الدقيقتين الثامنة و60 وتعادل مونبلييه في المرتين بهدفين سجلهما آندي ديلور وتيجي سافانير في الدقيقتين 50 و90 من ضربة جزاء.

وواصل بوردو ترنحه في الموسم الحالي بالدوري الفرنسي وسقط في فخ التعادل السلبي مع نيس ، ورفع بوردو رصيده إلى ست نقاط وإن فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

ورفع نيس رصيده إلى سبع نقاط حيث استعاد الفريق بعض اتزانه وانتزع نقطة غالية خارج ملعبه بعد هزيمتين متتاليتين.

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