الزمالك يعلن موقف نجم الفريق من مواجهتي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو نادي الزمالك، موقف الاعب محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول، من مواجهتي الرجاء البيضاوي المغربي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

عبدالشافي يغيب عن مواجهتي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

 

أعلن مسؤولو نادي الزمالك، غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، عن مواجهتى الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا.

 

وكان محمد عبدالشافي قد تعرض لإصابة بكسر فى عظمة الترقوة وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح مسؤولو الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن شيفو لن يكون قادرًا على اللحاق بالمواجهتين المقبلتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي، حتى لا تتفاقم إصابته، التى تعرض لها أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدورى الممتاز.

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل.

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