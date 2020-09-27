قبل بدء الحلقة الـ 17..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ16 من "قوت القلوب"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:28 م
قوت القلوب
قوت القلوب
مي مرسي
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تبدأ بعد ساعة الحلقة الـ17 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، وبالتوامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" تفاصيل الحلقة الـ16.

اكتشفت قوت وهي ماجدة زكي، عدد من الأسرار والتي تتابعت مع الحلقة السابقة، والتي ستجعلها تفكر في الأمور بشكل آخر وحاولت حل هذه الأمور وذلك عقب مقابلتها ابنها بالصدفة في المستشفى التي وجدت بها والدة عائشة صديقة ابنتها مما جعل الثنائي يشعران بصدمة كبيرة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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