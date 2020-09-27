رئيس شركة القلعة يطالب بتخفيض أسعار الغاز لدعم الصناعة (فيديو)



وقال "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي بعث رسالة واضحة اليوم بدعم القطاع الخاص، وتشريفه لافتتاح معمل التكرير تاج فوق رؤوسنا ويحمسنا لإقامة مشروعات جديدة".



وتابع "مشروع معمل التكرير يعمل على سد فجوة نقص بعض المنتجات البترولية السائلة، ويوفر عملة صعبة للدولة"، مردفا: " المشروع يسد فجوة بقيمة تتراوح ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا".



وأكمل "مشروع معمل التكرير يوفر 1200 فرصة عمل مستدامة، فضلا عن فرص عمل غير مباشرة"، مؤكدا أن المشروع يراعي المواصفات البيئية الأوروبية.



وأضاف "نبيع لمنتجات لهيئة البترول التي تبيعها بدورها إلى المواطن المصري"، مشيرا إلى أن الشركة تقدم 30 منحة دراسية سنوية للمتفوقين، بمنطقة مسطرد للدراسة بأفضل الجامعات المصرية، فضلا عن التكفل بتكاليف دراسة 30 معلم ومعلمة بالدراسة ضمن برنامج تابع للجامعة الأمريكية.

وحول المطالبات بتخفيض أسعار الغاز قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة "سعر الغاز المضبوط من وجهة نظري ما بين 3.8 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية كي يكون هناك عادلة سواء لقطاع الصناعة أو الدولة".





و يحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، التي تساهم في راحة المواطنين وجلب الاستثمارات، كافتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وكوبري تقاطع الطريق الدائري مع محور شبرا بنها.



مجمع التكسير الهيدروجيني

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.



يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.



انتهى العمل بمجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، يعمل المشروع وحداته الانتاجية بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.



وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

مصفاة مسطرد

كما افتتح الرئيس، مشروع مصفاة مسطرد، بمحافظة القليوبية شرق القاهرة، وتُعد مصفاة مسطرد أكبر مصفاة لتكرير البترول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور



كوبري تقاطع الطريق الدائري

وضمن الافتتاح مشروع كوبري تقاطع الطريق الدائرى مع محور شبرا بنها، عبر الفيديو كونفرانس.



وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من المشروعات المعطلة بخروجها عن الخدمة نتيجة عدم الاستقرار، متابعًا: "مشاريع كتير تعرضت لخسائر كبيرة.. واتخصمت من الناتج المحلى من الدولة.. وبقت أصحابها فى مديونية.. ونحاول نحل المسألة دي.. وفرنا 100 مليار جنيه.. من أجل تعويض أصحاب المشروعات".



واستكمل: "بقول لكل المصريين والإعلاميين والمثقفين والبرلمان الحالي والبرلمان القادم.. ومجلس الشيوخ.. كل حاجة مبنية على الاستقرار والأمن.. هيجبلك المستثمرين.. البلد دي مستقرة ونقدر نحط فيها مشاريع.. ولو مفيش استقرار منقدرشي".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجمع مسطرد الذي سوف يتم افتتاحه اليوم، بدأ العمل فيه وتوقف نتيجة أحداث عام 2011، قائلا: " مجمع زي كده هتعرفوا حجم الفوائد التي تعود على مصر في مجال البترول، وتوقف لما يقرب من 10 سنيين نتيجة عدم الاستقرار".



ويسعى الرئيس لتحقيق راحة المواطنين، حيث يقول أنشأنا العديد من المحاور والكباري في منطقة شرق القاهرة لتيسير حركة المواطنين.



وأضاف السيسي، "بنتكلم على 22 كوبري في 6 أشهر 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة، كل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس".





تحدث الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة، حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد.