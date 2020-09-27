طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.
ويضم التشكيل:

في حراسة المرمى : محمود جنش  

في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام 

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما  - أشرف بن شرقي 

في خط الهجوم : كاسونجو 

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد  وعمر السعيد.

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طارق يحيى الزمالك الدوري المصري الجونة

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