أوباميانج يثير غضب جماهير أرسنال قبل موقعة ليفربول

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثار الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي غضب جماهير الفريق اللندني وذلك بعد أن أُعجب بتغريدة تقول أنه يستحق اللعب في نادي أفضل من الجانرز.

وأبدى أوبا إعجابة بالتغريدة التي جاءت باللغة الفرنسية وكُتب فيها " لقد كان يستحق فريق من نوعية بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، ليفربول وما إلى ذلك وليس الأرسنال".

ليقوم واحد من جماهير الريدز ويرد على أوباميانج " في حالة شعورك بإنك تستحق فريق أفضل ، قدم طلب آخر للرحيل عن صفوف الفريق ، فأنت لست أول قائد لأرسنال يختفي ".

فيما أضاف مشجع آخر " لا أفهم سر هذه التغريدة التي تعتبر غريبة على الإطلاق، وقبل ساعات من مباراة كبيرة في آنفيلد ضد ليفربول ، شيء غبي لا يجب القيام به نهائياً".

يُذكر أن أوباميانج إرتبط خلال الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف الجانرز قبل أن يقوم بتجديد تعاقده الذي كان سينتهي في صيف 2021 إلى ثلاثة مواسم جديدة وأكد أنه يرغب في أن يكون واحد من أساطير النادي.


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ليفربول أوباميانج أرسنال

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