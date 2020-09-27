"من أسرة واحدة".. مقتل 5 مدنيين في قصف أرميني على أذربيجان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
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كشفت السلطات الأمنية بأذربيجان، مقتل 5 مدنيين جراء قصف القوات الأرمينية لعاصمة أذربيجان باكو وأوضحت التحقيقات أنهم جميعًأ من أسرة واحدة، 

وطالب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حكومتي أذربيجان وأرمينيا في وقت سابق من اليوم، بالوقف الفوري لإطلاق النار في قرة باغ، واستئناف الحوار بينهما للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وقال جيمس أباثوراي، مبعوث حلف الناتو لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في بيان اليوم: إن "الناتو يعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية العسكرية واسعة النطاق على طول خط التماس بمنطقة قره باغ"، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأضاف "يتعين على الجانبين (أذربيجان وأرمينيا) وقف الأعمال العدائية على الفور والتي تسببت بالفعل في سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".

وتابع مبعوث الناتو، أنه "يجب على الأطراف استئناف المفاوضات من أجل حل سلمي، كما يدعم الناتو جهود مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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