وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:51 م
الاجتماع
الاجتماع
أية حمروشي
Advertisements
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء المجلس بخالص العزاء لأسرة المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى وفاة الدكتورعلى حبيش الأستاذ المتفرغ بشعبة الصناعات النسيجية بالمركز القومي للبحوث، رئيس الأكاديمية الأسبق، ورائد الصناعات النسيجية وتطويرها فى مصر والشرق الأوسط، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية الإكلينيكية الجراحية.

كما وافق المجلس أيضًا على تشكيل لجان اختيار رؤساء شعب بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى بالمركز القومى للبحوث، وتكنولوجيا التصنيع بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وكذلك لجنة اختيار رئيس قسم أمراض القرنية وتصحيح الإبصار بمعهد بحوث أمراض العيون.

أخبار تهمك

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعة الا ربع

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ 19 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ حوالي 3 ساعات

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:28 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

05:30 م

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

06:33 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى