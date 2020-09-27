في عيد ميلادها .. تعرف على حقيقة ارتباط أروى جودة بالفنان التركي أوزجان دينيز

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة أروي جودة التي تتمتع بمسيرة فنية حافلة ، جعلتها تستحوذ بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور.

وتزامناً مع تلك المناسبة يعرض لكم "الفجر الفني" حقيقة ارتباط أروي جودة بالممثل التركي أورجان دينيز ، وكشفت الفنانة أروى جودة، حقيقة ارتباطها بالمغني والممثل التركي، أوزجان دينيز، بطل مسلسل "عروس اسطنبول".

وأكدت "جودة" في إحدي اللقاءات التليفزيونية أنها كانت تربطها علاقة رسمية بأوزجان دينيز، بعد أن شاركته تصوير إحدى أغنياته المصورة في تركيا، وقتما كانت تعمل عارضة أزياء في بداياتها الفنية.

وأضافت أروى جودة أن أوزجان دينيز التقى وقتها بعائلتها، وتقدم لخطبتها، مما يجعلها علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر وارتباطه هو بتركيا، اكتشف كلا منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، ووقع الإنفصال بهدوء ودون مشاكل.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة، مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، بجانب الفنانة هيفاء وهبي وهو من إخراج خيري بشارة وشارك في بطولته ذكي فطين عبدالوهاب ومحمد سليمان.

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