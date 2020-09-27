وزير الأوقاف: سيسجل التاريخ بحروف من نور جهود السيسي في إنقاذ الوطن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:42 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لانقاذ الدولة المصرية منذ توليه الحكم، قائلا "إن ما قام به الرئيس السيسي من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله (عز وجل) للرئيس، التاريخ سيسجل بحروف من نور جهوده في إنقاذ الوطن".

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الأحد - أن جهود الرئيس السيسي لم تقف عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله (عز وجل) وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان، وخاض بعزة وشرف ومازال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان.

وذكر أن السيسي يعمل بجد وإخلاص على استعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.

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مصر السيسي البناء والتعمير الأوقاف

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