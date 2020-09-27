الدينامو.. آرسنال يواصل محاولاته لحسم صفقة حسام عوار

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يستعد لتقديم عرض جديد لأوليمبيك ليون الفرنسي من أجل التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم الوسط الفريق الفرنسي.

 

وأفاد موقع فوتبول لندن البريطاني بأن آرسنال سيحاول تقديم ما يقرب من 45 مليون يورو و10 مليون إلى النادي الفرنسي.

 

وأشار الموقع البريطاني إلى أن العرض السابق الذي كان قدمه آرسنال للحصول على خدمات النجم الفرنسب صاحب الأصول الجزائرية بـ 35 مليون يورو.

 

وأكد الموقع البريطاني أن إدارة ليون طلبت الحصول على حوالي 60 مليون يورو مقابل التخلي عن عوار وهو المبلغ الذي لا يستطيع آرسنال دفعه.

 

وألمح الموقع البريطاني أن إدارة المدفعجية عرضت إقحام نجم الفريق ماثيو الجندوزي في الصفقة لكن إدارة ليون رفضت الفكرة لأنه غير مهتم بالتعاقد مع نجم آرسنال الشاب.

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