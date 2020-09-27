سواريز يتألق.. أتليتكو مدريد يكتسح غرناطة بسداسية بالدوري الإسباني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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حقق نادي لأتلتيكو مدريد فوز كبير على نظيره غرناطة بنتيجة 1/6، في المواجهة التي أقُيمت مساء اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.


وبتلك النتيجة حصل أتلتيكو على أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة خلال الموسم الحالي، في حين تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط، عقب فوزه في أول مرحلتين على بلباو وألافيس.

سجل الهدف الأول لأتلتيكو دييجو كوستا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يهدر زميله ساؤول نيجويز ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم أضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وأضاف أتلتيكو تقدمه، بعدما أحرز جواو فيليكس وماركوس يورينتي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 و72، ثم أضاف النجم الأوروجواياني لويس سوايز الهدف الخامس في الدقيقة 85، في ظهوره الأول مع فريق العاصمة الإسبانية، الذي انضم إليه مؤخرا عقب انتهاء مسيرته مع فريقه السابق برشلونة.

وفي المقابل سجل هدف غرناطة الوحيد خورخي مولينا في الدقيقة 87، عاد سواريز لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف السادس لأتلتيكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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