التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا 2020.

 

ويقام اللقاء مساء اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب المدينة التعليمية.

 

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

 

في حراسة المرمى ..برادلي جونز

 

في خط الدفاع.. عوض خميس   عبدالله مادو ، مايكون بيريرا، سلطان الغنام

 

في خط الوسط الدفاعي..  عبدالله الخيبري،  الصليهم

 

في خط الوسط الهجومي..  خالد الغنام،  بيتي مارتينيز، عبدالفتاح آدم

 

وفي الهجوم.. عبدالرزاق حمدالله

 

وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

 

بينما جاء تشكيل التعاون كالتالي:

 

كاسيو انجوس، ياسين برناوي، إجفاو سانتوس، ميتشي ديوك، حسن كادش، فهد الرشيدي، سيدريك أميسي، محمد السهلاوي، سلطان مندش، أحمد عسيري، محمد ابوسبعان.

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