الثلاثاء .. قطع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمدة ثلاث ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ من الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.



وقالت الشركة فى بيان لها، اليوم، إن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.