حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع رؤساء المدن فى القليوبية، اليوم الأحد، حملات رفع القمامة والمخلفات والأتربة من على الطرق وتوسعتها بتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الاقليم بضرورة رفع كافة التراكمات وتوسعة الطرق
حيث تابع اللواء خالد المحمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطرحملة نظافه مكبره لرفع المخلفات بقرية المريج وكفر الشوبك شملت طريق ترعة الشرقاوية بداية من كوبري كفر شبين حتى مدخل المصرف الكبير بالمريج مرورا بقرية كفر الشوبك ثم كوبري المصرف بالمريج ثم امتداد طريق ترعة الشرقاويه ومنطقة الجمعية الزراعيه بالمريج ثم طريق المصرف الكبير حتى كوبري جبيل والانتقال إلى طريق الفلاحين مدخل عزبة سليمان منصور وتم رفع المخلفات بحمولة 20 طن ونقلها للمدفن الصحى بابى زعبل
وفى مدينة طوخ قام احمد الوزيرى رئيس المدينه بمتابعة توسعة ورفع التراكمات من جميع المناطق بالقطاع الشرقي لمركز طوخ ليشمل طريق مشتهر - نامول بالامتداد الموازى لمصرف القليوبية الرئيسي
كما قامت الوحده المحليه لمركز ومدينة بنها برئاسة المهندس على عبد الستاربالتنسيق مع ادارة تحسين البيئه بحمله لرفع المخلفات والاتربة بمنطقة بنها الجديدة ورفع الأتربة
حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية
حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية
حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية
حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية
حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية
حملات لرفع القمامة والأتربة بشوارع القليوبية

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