ارتفاع معظم البورصات الخليجية فى أول تعاملات الأسبوع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:43 م
البورصات الخليجية
البورصات الخليجية
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ارتفعت معظم البورصات الخليجية بنهاية التعاملات فى أول جلسات الأسبوع اليوم الأحد، حيث دعمت أسهم شركات البتروكيماويات المؤشر السعودي، في حين خالفت دبي الاتجاه لتغلق على هبوط.


وزاد المؤشر القياسي للمملكة 0.7 بالمئة، إذ ارتفع سهم شركة كيان للبتروكيماويات 4.6 بالمئة، وصعد سهم شركة التصنيع الوطنية السعودية 4.8 بالمئة.

وقفز سهم أسمنت نجران بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة عندما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية 0.75 ريال للسهم.

وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة وأقفل على هبوط 0.3 بالمئة. ونزلت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بالمئة وأرامكس 2.3 بالمئة.

كانت أرامكس أكدت يوم الأربعاء أن جزءا من منشأة تخزين تابعة لها في المغرب تضرر في حريق. وسيتضح أي تأثير مالي للحادث في التقرير المالي للربع الثالث من السنة.

وأغلق سهم أرابتك القابضة مرتفعا 0.7 بالمئة.

كانت رويترز أوردت يوم الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين أن شركة المقاولات التي تتكبد خسائر عينت أليكس بارتنرز للاستشارات لمساعدتها في إعادة هيكلة الدين.

وأرجأت أرابتك اجتماعا للمساهمين جرت الدعوة إليه لأخذ قرار حيال مواصلة الشركة عملياتها أو تصفية أعمالها وحلها بعدما تضررت مشروعاتها من الجائحة وتحملت تكاليف إضافية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 بالمئة بينما تقدم سهم الدار العقارية واحدا بالمئة.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.3 بالمئة، حيث قفز سهم قطر للتأمين 6.1 بالمئة.

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