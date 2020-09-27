الخميس.. أولى حلقات نجوى إبراهيم في "التاسعة مساء" بالتليفزيون المصري

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تظهر الإعلامية الكبيرة نجوي إبرايهم يوم الخميس القادم في برنامج " التاسعة مساء " علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري رسميا بعد تعاقدها علي الظهور إسبوعيا " كل خميس " بالإضافة لتجهيز برنامج خاص بها يتم حاليا الإعداد له .





وتعتبر بعد تعاقدها مع التليفزيون المصري تكون بذلك قد عادت إلي بيتها الذي تألقت فيه ولتصبح حاليا إضافة كبيرة لماسبيرو فظهورها في حلقات سابقة مع الإعلامي وائل الإبراشي تحولت لتريند ونالت اعجاب واستحسان مشاهدين من كل الوطن العربي واحتفي بها الكثير منهم عبر صفحاته علي السوشيال ميديا مرحبين بعودتها وظهورها الإعلامي .



حققت نجاحا وشهرة ونجومية إعلامية ويوازيها نفس النجاح والتألق في السينما مع كبار النجوم والمخرجين فقد قدمت 12 فيلما سينمائيا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام، وكان أول أفلامها فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم "فجر الإسلام" للمخرج صلاح أبو سيف ثم "العذاب فوق شفاه تبتسم " للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه فيلم "حتى آخر العمر" إخراج أشرف فهمي وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم "خائفة من شئ ما" إخراج يحيى العلمي والمدمن إخراج يوسف فرنسيس والسادة المرتشون إخراج علي عبد الخالق.





كما قدمت عدد من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984 و"عواصف النساء" عام 2005 و"قيود من نار" عام 2007 ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.



