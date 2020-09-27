طارق سليمان: الشناوي من أفضل 10 حراس مرمى في العالم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أبدى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق على إعجابه الشديد بقدرات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الحالي.


وأكد طارق سليمان، أن محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد وصوله لـ23 كلين شيت بالدوري.


وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش: "محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد حفاظه على نظافة شباكه 23 مباراة في الدوري".


وأكمل: "محمد الشناوي حارس موهوب وأعتبره من أفضل 10 حراس مرمى في العالم".


وتابع: "الشناوي لا يفقد تركيزه على مدار المباراة ويحب التدريب كثيرا ولديه سمات شخصية جبارة، وكنت أحرص على متابعة تمركزه.. هذا الأمر مهم جدا".


واختتم: "الشناوي كان يقصد أسيست مروان محسن في الجونة، وكل المدربين الذين تولوا تدريبه لهم الفضل في تطور مستواه".

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