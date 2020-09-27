الصحة: ارتفاع إجمالي حالات شفاء إصابات كورونا بالمملكة لـ317 ألف حالة

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة اليوم الأحد، تسجيل 403 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (333193) حالة، من بينها (11505) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1032) حالة حرجة.

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (317005) حالات تعافٍ بإضافة (600) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4683) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، ".

وبين أن الحالات المسجلة وعددها (403) حالات منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 % , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6348385) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (34300) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية. "

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.