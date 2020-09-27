الصحة: ارتفاع إجمالي حالات شفاء إصابات كورونا بالمملكة لـ317 ألف حالة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:50 م
كورونا في المملكة العربية السعودية
كورونا في المملكة العربية السعودية
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة اليوم الأحد، تسجيل 403 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (333193) حالة، من بينها (11505) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1032) حالة حرجة.

 

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (317005) حالات تعافٍ بإضافة (600) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4683) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، ".

 

وبين أن الحالات المسجلة وعددها (403) حالات منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 % , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6348385) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (34300) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية. "

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا

أخبار تهمك

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ نصف ساعة

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

المملكة تسجل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متحدث الداخلية السعودية يحذر المواطنين من الزيارات والتجمعات

5 مدن سعودية تسجل 2125 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين

متحدث الداخلية السعودية يدعو للإبلاغ عن أي مخالفة لقرار منع التجول

الصحة السعودية: 2509 إصابات جديدة والإجمالي 59,854

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

05:30 م

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى