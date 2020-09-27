بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
حرصت الفنانة ليلي علوى، على الاحتفال بيوم السياحة العالمي من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "علوي" في الصورة من زيارتها لمتاحث وأثار مصر، وعلقت على الصورة قائلة:"  بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله.. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات ".

وتابعت:"ولأن اللي فيها مش ف غيرها.. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود.. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا".

وأضافت:" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".

بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم السياحة العالمى ليلي علوي النيل الفنانة ليلي علوي

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ 12 دقيقة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ 43 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يشهد حفل ليلة القدر بمسجد مريم بدمنهور

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن تاريخ وحضارة مصر القديمة

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر في مدينة الحب والسلام "شرم الشيخ" (صور)

مناقشة "رشيد في عيون الرحالة والمستشرقين" كتاب لمدير متحف رشيد الوطني

ليلى علوي توجه رسالة إلى شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها

إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها (صور)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:28 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

05:30 م

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

06:33 م

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى