بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:20 م
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة ليلي علوى، على الاحتفال بيوم السياحة العالمي من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
حيث ظهرت "علوي" في الصورة من زيارتها لمتاحث وأثار مصر، وعلقت على الصورة قائلة:" بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله.. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات ".
وتابعت:"ولأن اللي فيها مش ف غيرها.. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود.. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا".
وأضافت:" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".
حيث ظهرت "علوي" في الصورة من زيارتها لمتاحث وأثار مصر، وعلقت على الصورة قائلة:" بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله.. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات ".
وتابعت:"ولأن اللي فيها مش ف غيرها.. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود.. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا".
وأضافت:" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".
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