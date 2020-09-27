ضياع 2.1 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي التركي





تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بمقدار 2.1 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط، وفقا لما كشفته بيانات رسمية.









وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي التركي فإن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي انخفض الأسبوع الماضي المنتهي في 18 سبتمبر الجاري 2 مليار و122 مليون دولار، ليسجل 43 مليارا و159 مليون دولار، مقارنةً مع مستوى 45 مليارا و281 مليون دولار المسجل في الأسبوع المنتهي في 11 من الشهر نفسه.









وفي الفترة ذاتها زاد احتياطي البنك المركزي من الذهب من 42 مليارًا و908 ملايين دولار إلى 43 مليارًا و161 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي الاحتياطيات من 88 مليارًا و189 مليونًا إلى 86 مليارًا و320 مليون دولار، بمقدار انخفاض بلغ مليارا و869 مليون دولار، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.





جدير بالذكر أن أعلى مستوى وصل له إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي سجل في 13 ديسمبر عام 2013 حيث سجل 115 مليارا و144 مليون دولار، وفي نهاية عام 2019 كان عند مستوى 81 مليارا و240 مليونا