خالد الجندي: أهل الشر وفضائيات الإرهابية يصدون عن سبيل الله (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك صنف من الناس مؤذى بشكل عام وهم يصدون عن سبيل الله، وهؤلاء ذكرهم القرآن في قول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيم".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "القرآن تحدث عن هذا الصنف الذين يعطلون المراكب السايرة، وسبيل الله هو أي طريق يسير الناس فيه إلى العمل أو الإنتاج، وهؤلاء مثل جماعات الشر وما يفعلونه في بلادنا، فهم يحاولون أن يعطلون مصالح الناس، ويربكون الدولة ويثيرون الشغب وذرع الضغينة في المجتمع، فهم المرجفون في المدينة، وربنا اسماهم في سورة الأحزاب المعوقون، عن عمارة الأرض الذى أمر الله بها الإنسان، وهذا ما تفعله قنوات الجماعة الإرهابية".



وعقب الإعلامي خالد صلاح، على تصوير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقطع فيديو لمظاهرة ونشره على الإنترنت، قائلا: " هذه المظاهرات مزيفة، وتم تصويرها في الاستوديو، لكن القنوات الاخوانية التي تدعي المصداقية تقوم بنشر أي فيديو على الإنترنت دون التحقق من مصداقية الفيديو".



وتابع "صلاح" خلال تقديمه مع الإعلامي يوسف الحسيني برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، هذه المظاهرة اهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقنوات الإخوانية..الشركة المتحدة بتقول لكم نشكركم على حسن تعاونكم معنا".



هذا ونشرت فضائية "اكسترا نيوز" فيديو يرصد قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفبركة المظاهرات في نزلة السمان، وإرسالها للقنوات الإخوانية على أنها مظاهرات في مصر، ومن ثم نشرتها القنوات الإخوانية على أن هناك مظاهرات تجوب شوارع القاهرة، دون التحقق من مصداقية المظاهرات.



وتضمن الفيديو كواليس فبركة مظاهرات نزلة السمان، حيث قال مخرج المظاهرة: "أكشن مش عايز حد يضحك، كأنكوا في مظاهرة بجد"، وبدأت بعد ذلك الهتافات".



هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.



وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.