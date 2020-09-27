تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة مدوية في ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي بات على وشك الرحيل عن القلعة الحمراء مطلع شهر أكتوبر القادم.

 

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي لن يستطيع الإعلان عن انتهاء علاقته مع فايلر، إلا مطلع شهر أكتوبر وحتى العاشر من نفس الشهر، وكذلك المدرب السويسري لا يستطيع الإعلان عن موقفه، خاصة أن أي طرف سيعلن ذلك سيدفع شرط جزائي 6 شهور".

 

وأضاف: "الأهلي رفض أن يقود فايلر الفريق في بطولة إفريقيا باتفاق "جنتلمان" وبدون عقد رسمي".

 

وواصل:" فايلر فوض محاميه ووكلاء أعماله للتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات للحديث حول مستقبله في النادي".

 

وأكمل:" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبدى غضبه من فايلر، في ظل عدم جلوسه مع المسئولين لحسم الموقف، وسيكون الرد النهائي يوم الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن الموقف كاملا عقب لقاء الترسانة".

 

وزاد:" فايلر يريد الحصول على مكافآت بطولة الدوري المصري والتي تقدر بنحو 400 ألف دولار، حيث يرغب في الحصول عليها الآن، لكن النادي رفض وأصر على توزيع كل المكافآت عقب نهاية المسابقة".

 

وأضاف:" الأهلي وافق على أن يحصل فايلر على 600 ألف دولار مكافآت بطولة إفريقيا، وهو ما وافق عليه النادي الأهلي".

 

وتابع: "عرض الأهلي الجديد لفايلر تمديد عقده لمدة شهر، وأن يرحل عقب بطولة إفريقيا، والكرة في ملعب المدرب السويسري الآن، أما أن يوافق أو يرحل نهائيا عقب لقاء الكأس أمام الترسانة".

 

المكافآت الكبيرة آغرت فايلر، وقد يتم مد التعاقد لمدة شهر، ولكن الخلاف حتى الآن حول موعد إبلاغ النادي بموقفه، حيث يريد الخطيب حسم الأمر قبل سفره إلى سويسرا في أجازة قصيرة

 

وأتم: "الأهلي جهز خطاب بفسخ العقد، في حالة إبلاغ المدرب بالرحيل عن النادي، وسيتم توجيه الشكر له، بمبادرة سريعة، من جانب مجلس الإدارة، والأهلي سيحاول تعيين مدرب أجنبي في حالة رحيله".

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