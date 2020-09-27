وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:34 م
الجولة
الجولة
أسماء قورة
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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية برفقه محافظ سوهاج داخل أروقة مركز شباب مدينة ناصر بسوهاج، وأعمال مستجدات أعمال التطوير بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بسوهاج.

تابع الوزير خلال الجولة فعاليات انتقاء وإختيار الموهوبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذي ينفذ بالمركز في رياضات الجودو وتنس الطاولة وألعاب القوى والتايكوندو، بجانب تفقده لصالة اللياقة البدنية.

كما قام الدكتور أشرف صبحي بمتابعة مستجدات أعمال التطوير الأخيرة بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بعد فترة التوقف.

رافق الوزير، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والمساعدين ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب ناصر وقيادات مركز التعليم المدني.
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر
وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يتفقدان مركز شباب مدينة ناصر

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