السعودية: فيروس كورونا لم يشهد أي تحور حول العالم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:20 م
كورونا السعودية
كورونا السعودية
الفجر السعودي
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أعلن الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة اليوم الأحد، أن موجة كورونا الثانية تعني ارتفاع الإصابات بعد تراجع كبير، وعالمياً لم يُسجل أي تحور للفيروس، لافتاً إلى أن مدة حضانة فيروس كورونا هي 14 يومًا.


وأوضح "العبد العالي" خلال مؤتمر صحفي أن الحالات المؤكدة في المملكة تسجل انخفاضاً ونزولاً ومواصلة المنحنى بالاتجاه الإيجابي، وقال " تجاوزنا أكثر من 90% نزولاً من أعلى مستوى تم تسجيل الحالات فيه في اليوم الواحد" .


وأفاد أن هذا التأثير الإيجابي الذي تم تسجيله ينعكس بعد مرور أسابيع على تحسن في الحالات الحرجة , مشيرا إلى أنه من الملاحظ تسجيل انخفاض في الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة بمستوى يصل إلى 55% ونقترب الآن من تسجيل 1000 حالة أو تزيد قليلاً من الحالات الحرجة وهذا بالطبع أيضاً سينعكس بعد أسابيع على حالات الوفيات التي تسجل انخفاضاً عن معدلاتها يصل إلى أكثر من 50%.


ومن جانبه، قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية :" إنفاذا للتوجيهات الكريمة القاضية بالسماح لبعض الفئات المستثناة من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحتى موعد السماح بالسفر بشكل دائم بعد تاريخ 1/ يناير 2021 وفق ضوابط واشتراطات معينة".


وتابع:"وحرصا من وزارة الداخلية على تسهيل وتسريع اجراءات الحصول على تصاريح السفر الى خارج المملكة، فقد تم وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني والوزارات المعنية توفير خدمة إلكترونية لتمكين المواطنين ممن يشملهم الأمر السامي من تقديم طلباتهم ورفع ما يعززها من وثائق عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية"، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة عن طريق منصة "أبشر -أفراد" للخدمات الإلكترونية، وموضح بها كافة الضوابط والشروط لإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة.

 

ولفت الانتباه إلى أنه تم إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها ولم يبت فيها , ويتوجب على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم وفقاً للآليات الحديثة بناءً على الاستثناءات الواردة في الموافقة الكريمة.

 

وقال:" إن الخدمة تشمل كافة الحالات المستثناة حيث يتم اختيار الوزارة المختصة بإصدار التصريح ورفع الوثائق التي تشترط توفرها للنظر في الطلب، ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات أعلنت شروط الحصول على تصاريح سفر لعدد من الحالات".

أما عن هذه الحالات، فتابع:" الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية، والمواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة في هاتين الحالتين ( لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة - وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة) ، والمواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة".

وشدد المقدم طلال الشلهوب على أن كل وزارة معنية ستتولى الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالفئات المستثناة التي تخصها .

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