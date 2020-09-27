عقب انتهاء مراسم دفنه.. كيف ودع الفنانين المنتصر بالله؟

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توفى صباح أمس، النجم المنتصر بالله، وجزن عليه عدد كبير من الجمهور وزملاءه الفنانين، وعبرو عن ذلك من خلال كلماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناعين وفاته.



وبالتزامن مع دفن الفنان الراحل المنتصر بالله صباح اليوم، يرصد "الفجر الفني" أبرز الناعين له:



نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وفاة الفنان المنتصر بالله عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "‏وداعا مونتي".



ونعت الفنانة شريهان وفاة المنتصر بالله من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "‏‏خبر يوجع القلب المنتصر_بالله في ‎ ذمة_الله..إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي.. لن انساها ولن أنساه أبدًا.





ونعت إيمي سمير غانم، وفاة المنتصر بالله من خلال مشاركتها صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "‏ان لله وان اليه راجعون.. يارب ارحمه وصبر اهله.. بحبه اوي ".



ونعت نبيلة عبيد أيضا وفاة المنتصر بالله قائله: "‏رحم الله ضحكة لا تموت...خالص العزاء لزوجته العظيمه بوفاءها ولبناته ولكل من احبوا المنتصربالله واسعدهم بفنه...".





